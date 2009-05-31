Нужен прогон по каталогам. Не дорого выберу по цене и количеству хороших каталогов. на 1ps 2 бакса думаю тут не больше
Качественный прогон сайта по украинским доскам
Нужен ручной прогон сайта по украинским доскам объявлений.
Цель - реальные посетители, потому качество на первом месте.
Спам и автоматическая регистрация в огромных базах не интересует.
Рассмотрю любые предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть у меня личный блог www.mybusiness.in.ua Есть желание его раскрутить немного. У кого будут предложения - пишите. Много денег не просите - не дам)))Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
Продвинуть в топ 10 сайт по ключевику ПРОЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ. И интересует дальнейшая его поддержка. Стоимость. домену месяц. сайт в разработке. Оптимизирован.Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется постер в форумы. Пишите цену за 1 форумПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужна Консультация Seo оставляйте ваши контакты Skype,icqПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Для сайта triplex точка com точка ua необходимо : - дать перечень предлагаемых слов; - по утвержденным словам сделать прогон (автоматический, полуавтоматический) по каталогам и т.п. Победитель выбирается исходя из ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Приветствую. Необходимо выполнить анализ сайта zoology точка com точка ua. Сайт существует уже год, но никогда не продвигался. Написан на Joomla 1.0.12 Будет переписан под Joomla 1.5.10. На сайте ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть программа monkeywrite и allsumitter. Требуется человек, который знает как граммотно создать проект в monkey, подготовить все для allsubmitter для дальнейшего прогона по каталогам статей. Но как прогонять в Alssubmitter я знаю. Интересует только правильно ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо чтобы все нововсти попадали в google news по запросу Одесса. Сайт в Перл reporter.com.ua Новости попадают и сейчас, примерно лишь каждая сотая.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется продвигать сайт http://32perevoda.ru в топ 10 поисковиков яндекс, гугл, рамблер. Оплата после выведения сайта в топ по этим запросам и постоянное ежемесячное сотрудничество(оплата) Бюджет не высокий, ждем ваших предложений. Ключевые слова ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад