Качественный прогон сайта по украинским доскам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки204 просмотра

Нужен ручной прогон сайта по украинским доскам объявлений.

Цель - реальные посетители, потому качество на первом месте.

Спам и автоматическая регистрация в огромных базах не интересует.

Рассмотрю любые предложения.

16 лет назад
Sattt
--- Satori 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров