Как правильно размножать статьи

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Закрыт3 заявки271 просмотр

Есть программа monkeywrite и allsumitter. Требуется человек, который знает как граммотно создать проект в monkey, подготовить все для allsubmitter для дальнейшего прогона по каталогам статей. Но как прогонять в Alssubmitter я знаю. Интересует только правильно все сделать в monkeywrite.

Интересует цена за всю работу.

16 лет назад
remenikomer
Леша 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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