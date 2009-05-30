Как правильно размножать статьи

Есть программа monkeywrite и allsumitter. Требуется человек, который знает как граммотно создать проект в monkey, подготовить все для allsubmitter для дальнейшего прогона по каталогам статей. Но как прогонять в Alssubmitter я знаю. Интересует только правильно все сделать в monkeywrite.

Интересует цена за всю работу.