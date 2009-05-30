Продвижение сайта в топ 10, оплата по факту!

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок243 просмотра

Требуется продвигать сайт http://32perevoda.ru в топ 10 поисковиков яндекс, гугл, рамблер.

Оплата после выведения сайта в топ по этим запросам и постоянное ежемесячное сотрудничество(оплата)

Бюджет не высокий, ждем ваших предложений.

Ключевые слова для продвижения:

бюро переводов языков

бюро медицинских переводов

бюро технических переводов

перевод договоров

письменный перевод

перевод юридических документов

16 лет назад
bumshop
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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