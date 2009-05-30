Прогнать 2 сайта по 5000 каталогов. Бюджет урезан(( 19.2wmz Оплата по факту подробности по icq
Продвижение сайта в топ 10, оплата по факту!
Требуется продвигать сайт http://32perevoda.ru в топ 10 поисковиков яндекс, гугл, рамблер.
Оплата после выведения сайта в топ по этим запросам и постоянное ежемесячное сотрудничество(оплата)
Бюджет не высокий, ждем ваших предложений.
Ключевые слова для продвижения:
бюро переводов языков
бюро медицинских переводов
бюро технических переводов
перевод договоров
письменный перевод
перевод юридических документов
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