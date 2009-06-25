Есть проект, который не индексируется яндексом и рамблером. Другими поисковиками отлично индексируется, в Google больше 100 страниц сидит. Хотелось бы помощь человека, который ЗНАЕТ и УМЕЕТ поглядеть сайт и его код, и СКАЗАТЬ ...
Поднять ТИЦ
Htpp://irt.idz.ru
Поднять Тиц. Проект будет разбит на 5 этапов:
от 0 до 10
от 10 до 50
от 50 до 100
от 100 до 250
от 250 до 500.
Оплата по результату. (В первых 2 этапах).
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