Требуется прогон сайта по моей базе.

$105
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок192 просмотра

В базе примерно 5000 разнотипных ресурсов.

Надо будет предоставить отчет (адрес странницы где успешно запостились). В случае невозможности зарегистировать сайт на ресурсе, адрес этого сайта подбивается в отдельную базу и рядом должен быть обозначен e-mail оставленный хозяином/вебмастером для связи.

Т.е. на автомате не получится.

Кто в какой срок готов выполнить?

16 лет назад
menedzher
Виталий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров