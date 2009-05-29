Требуется прогон сайта по моей базе.

В базе примерно 5000 разнотипных ресурсов.

Надо будет предоставить отчет (адрес странницы где успешно запостились). В случае невозможности зарегистировать сайт на ресурсе, адрес этого сайта подбивается в отдельную базу и рядом должен быть обозначен e-mail оставленный хозяином/вебмастером для связи.

Т.е. на автомате не получится.

Кто в какой срок готов выполнить?