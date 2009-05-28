Оптимизация, поддержка, наполнение двух сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок261 просмотр

Есть два сайта.

Сайт www.kitavtokom.ru

Задачи:

Легкий редизайн

Добавление блоков

Оптимизация под поисковые системы

Наполнение контентом

Регулярное администрирование

Сайт www.balttranscom.ru

Задачи:

Перенос на CMS

Оптимизация под поисковые системы

Наполнение контентом

Регулярное администрирование

Подробнее в ТЗ.

16 лет назад
krasikov
Алексей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров