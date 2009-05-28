Поднять ТИЦ до 100

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Закрыт5 заявок241 просмотр

В данный момент ТИЦ сайта 10. Нужно поднять хотябы до 100. При чем это недолжен быть результат на 1 ап, после достижения желаемого результата, хотелось бы получить отчет о проделанной работе, к примеру если сайт поднимался ссылками купленными на сапе, под него должен быть создан отдельный акаунт, в последствии передан мне для последующего продления регистрации ссылок. Ну если какието другие способы, то всё в том же духе. Сколько стоит эта работа не знаю, так что готов рассмотреть ваши предложения.

16 лет назад
Serg_86
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

UliaUla
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$100
15 дней
Потратила три месяца моего времени. Взяла предоплату. Тиц смогла поднять только на 20 пунктов, который вернулся к прежнему значению в следующий же ап. На связь не выходит.

Заявки фрилансеров

UliaUla
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

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