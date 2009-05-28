Поднять ТИЦ до 100

В данный момент ТИЦ сайта 10. Нужно поднять хотябы до 100. При чем это недолжен быть результат на 1 ап, после достижения желаемого результата, хотелось бы получить отчет о проделанной работе, к примеру если сайт поднимался ссылками купленными на сапе, под него должен быть создан отдельный акаунт, в последствии передан мне для последующего продления регистрации ссылок. Ну если какието другие способы, то всё в том же духе. Сколько стоит эта работа не знаю, так что готов рассмотреть ваши предложения.