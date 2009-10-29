Раскрутка testspb.ru по одному запросу

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен22 заявки516 просмотров

Сайт для раскрутки: www.testspb.ru

требуется поднять его в гугле и яндексе на первое место по запросу "тест петербург"

предполагается постоянная поддержка на этих местах с абонентской платой.

т к задание для меня новое, сам не могу предложить материальные и временнные условия.

предложения жду от вас: по цене и по срокам

предложения с предоплатой будут рассматриваться в последнюю очередь .

нет возможности просматриваить сайт, просьба слать предложения на мыло [email protected]

чем более информативное и описательное про вас будет письмо, тем больше шансов совместной работы

спасибо за понимание.

16 лет назад
kyrkunov
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nikiforova-dia
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$120
30 дней
Грамотный и понимающий исполнитель. приятно общаться.

Заявки фрилансеров

nikiforova-dia
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад