Раскрутка testspb.ru по одному запросу

Сайт для раскрутки: www.testspb.ru

требуется поднять его в гугле и яндексе на первое место по запросу "тест петербург"

предполагается постоянная поддержка на этих местах с абонентской платой.

т к задание для меня новое, сам не могу предложить материальные и временнные условия.

предложения жду от вас: по цене и по срокам

предложения с предоплатой будут рассматриваться в последнюю очередь .

нет возможности просматриваить сайт, просьба слать предложения на мыло [email protected]

чем более информативное и описательное про вас будет письмо, тем больше шансов совместной работы

спасибо за понимание.