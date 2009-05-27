Продвижение сайта

Добрый день.

Есть сайт,работает на Joomla 1.5.9

Недавно сайт занимал 10 место в Google.ru,но сейчас почему то переместился на 18 место.

Задача:

Необходимо поднять сайт только по одной ключевой вразе (ключевому слову)

google.ru - 5 место

yandex.ru - хотя бы 10-15 место.

Бюджет не большой...называйте Ваши цены,буду рассматривать варианты...

Топ-1 не интересует - не доросли финансово для таких запросов

Сайт http://www.vega-dom.ru

Запрос : Отдых в феодосии