Разработка статей для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки543 просмотра

Требуется разработать оптимизированную, продающую статью для главной страницы сайта. Тематика сайта - продажа и монтаж видеонаблюдения и домофонов.

От нас:

1. Консультации по техническим и продажным вопросам;

2. Наработки в письменном виде.

Перспективы исполнителя:

Успешный исполнитель получит возможность разрабатывать статьи для сайта и зарабатывать деньги.

Требования к исполнителю для участия в конкурсе:

1. Переслать текст самой успешной своей работы;

2. Сразу указать в веблансере сроки и стоимость работ.

Примечание: Не выполнившим требования будет отказано в рассмотрении их предложений.

16 лет назад
gmp-78
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад