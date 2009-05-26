Поднять в ТОП 10 google.com.ua

Имеется сайт, в настоящий момент требующий оптимизации и усилий по продвижению. Я немного разбираюсь в дизайне, хорошо пишу тексты с заданной частотой ключевых слов, но не разбираюсь в продвижении сайта, особенно если требуются знания html. ...