Меня не интересует регистрация в 200000 100% белых каталогах и подобный спам. Так же не интересуют "Прогон по своей базе белых каталогов, 1000 отборных каталогов" - и подобное. Мне нужна качественная ...
Продвижение нулевого сайта по ключевым словам
Тематика - детская одежда.
Сайт дам в личку.
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Бюджет незапредельный, разумную цену жду в личку.
сроки 3-4 мес. на вывод по позициям, и дальнейшее удержание.
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