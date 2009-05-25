Развернуть и настройка google adwords рекламу.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок190 просмотров

Нужен опытный Seo-шник которы очень хорошо знаком с google-adwords рекламой который сможет грамотно поставить рекламмный процесс и привести на сайт потенциальных пользователей ......ссылка на сайт при переписке

ценны + сроки + результаты которые можно достич !

Google Ads
16 лет назад
grabichev
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров