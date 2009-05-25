Продвижение сайта

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки206 просмотров

Есть сайт http://dary-kedra.ru/ Нужно увеличить посещаемость белыми способами, поднять ТИЦ и PR, привлечь целевых покупателей. От вас:

- цена

- сроки

- методы

- каков гарантированный результат

Оплата по результату, авансов не выдаю.

16 лет назад
Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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