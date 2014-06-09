Прогон по каталогам, форумам,блогам.

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Завершен8 заявок228 просмотров

Прогон по каталогам, писем на почту с отчетами не менее 1000 (отчеты активировать), сайт прогонялся по 1пс. ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПОСЛЕ ПРОГОНА.

16 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

CableMAN
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший, в меру требовательный заказчик, не было никаких необоснованных претензий. Оплата вовремя и без лишних разговоров. Приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

CableMAN
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад