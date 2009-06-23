Требуется слить живой траффик на портал, НЕ накрутка счетчика, НЕ контекстная реклама, а именно посетителей с других сайтов.
Контент для проекта партнёра Amway. SEO, Медиа.
Требуется подготовка структурированного SEO оптимизированного контента (тексты, фото, видео) для нового проекта интернет-партнёра компании Amway.ru
SEO ядро дам.
Что нужно получить на выходе:
1. Структуру сайта и информационных разделов под предложенный дизайн.
2. Оптимизированный под запросы текстовый контент для информационных разделов.
3. Оптимизированный под запросы текстовый контент для каталога продукции.
4. Подготовить структурированный медиа-контент (фото, видео) для каталога продукции, разделов проекта.
При подготовке всего контента, за исключением каталога, требуется уникальность.
При копировании медиа-контента обязательно сохранение ссылки на источник, ибо для этого проекта недопустимо нарушение авторских прав.
Контент не должен содержать логических, орфографических и пунктуационных ошибок.
Детальное ТЗ и дизайн будут предоставлены.
Сроки до 2 недель под ключ, с доработками.
Ваше полное предложение пишите на этой страничке, не в личку и не на почту-скайп-аську.
Предложения, не содержащие достаточной информации для принятия решения будут отклонены.
Меня интересует стоимость "за проект под ключ", а не оплата за объём.
Ориентируйтесь при оценке проекта на 2$ за 1000 знаков, включая медиа-сопровождение для текстов.
Объём можно оценить по аналогичным проектам.
Я сам свяжусь с вами, оставляйте в порядке приоритета: скайп, ICQ, почта.
Выбранный исполнитель
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