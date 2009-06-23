Контент для проекта партнёра Amway. SEO, Медиа.

Требуется подготовка структурированного SEO оптимизированного контента (тексты, фото, видео) для нового проекта интернет-партнёра компании Amway.ru

SEO ядро дам.

Что нужно получить на выходе:

1. Структуру сайта и информационных разделов под предложенный дизайн.

2. Оптимизированный под запросы текстовый контент для информационных разделов.

3. Оптимизированный под запросы текстовый контент для каталога продукции.

4. Подготовить структурированный медиа-контент (фото, видео) для каталога продукции, разделов проекта.

При подготовке всего контента, за исключением каталога, требуется уникальность.

При копировании медиа-контента обязательно сохранение ссылки на источник, ибо для этого проекта недопустимо нарушение авторских прав.

Контент не должен содержать логических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Детальное ТЗ и дизайн будут предоставлены.

Сроки до 2 недель под ключ, с доработками.

Ваше полное предложение пишите на этой страничке, не в личку и не на почту-скайп-аську.

Предложения, не содержащие достаточной информации для принятия решения будут отклонены.

Меня интересует стоимость "за проект под ключ", а не оплата за объём.

Ориентируйтесь при оценке проекта на 2$ за 1000 знаков, включая медиа-сопровождение для текстов.

Объём можно оценить по аналогичным проектам.

Я сам свяжусь с вами, оставляйте в порядке приоритета: скайп, ICQ, почта.