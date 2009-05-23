Нужно поднять ТИЦ сайта http://www.searchindustry.ru/ - сейчас ТИЦ 0 PR 2 До апа 22.05 ТИЦ был 10. Оплата за результат 1-3 апа по договоренности. Оплату гарантирую.
Размещение на досках, форумах, каталогах статей
Написать статьи(объявления) и вручную разослать их на самые посещаемые доски, форумы, гостевые, каталоги статей.
Заявки фрилансеров
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