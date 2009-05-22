Имеется сайт новый, в поисковых системах отсутствует. Тема: аватар для социальных сетей. Задача: 5000-10000 уникальных посетителей в день. Контент уникальный (свой). Методы продвижения предлагайте (но задача должна быть выполнена). ...
Вывести в топ
У меня есть сайт созданий на ucoz с нормальным урл, можно ли вывести этот сайт в топ по 5 словам гугл, яндекс . Указывать цену, время и стоимость поддержания в топ
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