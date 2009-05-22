Имеется сайт новый, в поисковых системах отсутствует. Тема: аватар для социальных сетей. Задача: 5000-10000 уникальных посетителей в день. Контент уникальный (свой). Методы продвижения предлагайте (но задача должна быть выполнена). ...
Базы для AllSubmitter
Требуется ручное составление бызы каталогов сайтов для авторегистрации программой AllSubmitter последней версии. Сами каталоги брать из рейтинга Liveinternet. Указывайте цену и сроки выполнения работы.
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