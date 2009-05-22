Необходимо раскрутить сайт для западной аудитории. Основные страны Италия, Франция, Германия, ЮК, ЮС и тп. Тематика - софт и хард для навигационных систем. Задачи: Раскрутивать в социальных сетях. Постинг на ...
SEO
Продвижение сайта студии по региональным запросам:
"Продвижение сайтов Казань"
"Раскрутка сайтов Казань"
Проект тестовый, в дальнейшем планируется долгосрочное сотрудничество на з.п. 10-15 т. р.
Требования (обязанности)
Умение с высокой точностью определять бюджет проекта
Хороший опыт работы с биржами ссылок
Представление об оптимизации сайта (контент, код)
Умение работать с программами-регистраторами в каталогах
Обращайтесь на [email protected]
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