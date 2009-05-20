Раскрутка на специализированных форумах

Необходимо раскрутить сайт для западной аудитории. Основные страны Италия, Франция, Германия, ЮК, ЮС и тп. Тематика - софт и хард для навигационных систем.

Задачи:

Раскрутивать в социальных сетях.

Постинг на специализированных форумах.

Понятно что все форумы на родных языка.

Требуется знание как минимум англ. остальные крайне желательны.

Раскрутка в поисковиках не требуется.

СНГ сайты нас интересуют мало.

Опыт работы обязателен (указывайте в реакции), необходимо портфолио. Возможность быть на свзязи в течении дня (ночью не работаем )) и быстрое реагирование на задачи (1-2 дня).