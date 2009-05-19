Размещение ссылок на сайт в форумах

Требуется разместить 50 ссылок на сайт на 50 форумах (по одной ссылке на каждом форуме, форумы ваши). Ссылки необходимо размещать в процессе обсуждения чего-либо.

По окончании работ необходимо предоставить список форумов с ссылкой на пост, где проведена работа.

Тематика – домашние животные. Форумы желательный этой тематики или "околоблизкой".

На форуме надо завести тему, в ней сделать 3-5 ОСМЫСЛЕННЫХ постов, среди которых должна проскакивать ссылка на сайт. Стоимость – 500 рублей.

Заинтересовавшихся прошу присылать контакты.