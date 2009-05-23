Регистрация сайта в каталогах

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок240 просмотров

Для проекта webcurs.ru

1 Нужно составить описаний сайта как можно больше

2 Выслать овозможные описания на мой e-mail

3 По этим описаниям провести регистрацию сайта в каталогах

( в некоторых он уже зарегистрирован)

4 Оплата будет производится в рублях(

16 лет назад
vasia_spirt
Виктор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

angels85
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Очень доволен этим фрилансером ,так как Елена указала сроки начала своей работы и четко выполнила их. После проведения регистрации в каталогах получил на свой почтовый адрес множество писем. Также требовалось отредактировать и добавить описания сайта - проделанная работа сооответствует требованиям
Честный, что не маловажно, и приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

angels85
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад