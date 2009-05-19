Вывести сайт Zsclinic.ru в первую десятку

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Закрыт18 заявок287 просмотров

Необходимо вывести сайт zsclinic.ru в первую десятку поисковиков Yandex, Google, Rambler, по региону Сибирь, а конкретно Новосибирск, по следующим запросам:

1) биоревитализация

2) пилинг

3) морщины

4) ботокс

5) обертывание

6) антицеллюлитный массаж

7) целлюлит

8) мезотерапия

9) педикюр

10) массаж

От исполнителя требуется:

1) Наличие выполненных проектов

2) Четкое соблюдение оговоренных сроков

3) Адекватная стоимость

4) Большая просьба расписать стоимость и сроки по каждому запросу отдельно

16 лет назад
arest
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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