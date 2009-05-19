Добавление сайта в DMOZ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок166 просмотров

Требуется добавление нескольких интернет-магазинов в каталог DMOZ. Категория: покупки, для дома, электротехника.

Рассматриваются только конкретные предложения. Писать можно в личку с описанием процесса добавления и гарантии добавления.

Предложения, типа: "Могу попробывать"- не рассматриваются.

16 лет назад
fuzz
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

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Нет заявок фрилансеров