Есть 4 сайта знакомств.сейчас они в состоянии монтажа.будет готовится копирайт,согласованный с популярными поисковыми запросами.требуется БЕЛЫМИ способами вывести сайты на 1,5 - 3 тыс уников в сутки.для начала.бюджет кризисный.уставшим от жизни "профи",способным только торговаться и умно ...
Прогон по форумам
Нужен ручной прогон по форумам. Форумы с ТИЦ не меньше 20.
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