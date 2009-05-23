Продвижение сайта для соц. сетей

Имеется сайт новый, в поисковых системах отсутствует.

Тема: аватар для социальных сетей.

Задача: 5000-10000 уникальных посетителей в день.

Контент уникальный (свой).

Методы продвижения предлагайте (но задача должна быть выполнена).

Ваши цены (первый месяц и так далее), сроки, гарантии.

Сайт на php, в зоне ru, штаты.

Пользователи менее года/без отзывов/без рейтинга не беспокоить.

Оплата желательно по факту (то есть к примеру 2 недели работы, я вижу результат - оплата), снова две недели работы, результат - оплата. Я не плачу за слова, только за результат.