Необходимо раскрутить сайт для западной аудитории. Основные страны Италия, Франция, Германия, ЮК, ЮС и тп. Тематика - софт и хард для навигационных систем. Задачи: Раскрутивать в социальных сетях. Постинг на ...
Продвижение сайта
Предложение для молодых и только начинающих делать первые шаги SEOошников.
Требуется оптимизация и раскрутка сайта. Сайт только что создан и посетителей практически нет. Раскрутка сайта подразумевает в себе регистрацию в только в белых каталогах, посты на тематических форумах, размещение статей (будут высланы при заключению контракта) на популярных сайтах схожей тематики, размещение статей в социальных закладках (будут высланы при заключению контракта) и на сайтах размещения статей. Покупка целевого трафика и ссылок. Оплата при заключении контракта до 250 $ / месяц.
Адрес вакансии http://unewer.ucoz.ru
Заявки фрилансеров
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