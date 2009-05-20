Продвижение сайта

Предложение для молодых и только начинающих делать первые шаги SEOошников.

Требуется оптимизация и раскрутка сайта. Сайт только что создан и посетителей практически нет. Раскрутка сайта подразумевает в себе регистрацию в только в белых каталогах, посты на тематических форумах, размещение статей (будут высланы при заключению контракта) на популярных сайтах схожей тематики, размещение статей в социальных закладках (будут высланы при заключению контракта) и на сайтах размещения статей. Покупка целевого трафика и ссылок. Оплата при заключении контракта до 250 $ / месяц.

Адрес вакансии http://unewer.ucoz.ru