Продвижение сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок305 просмотров

Предложение для молодых и только начинающих делать первые шаги SEOошников.

Требуется оптимизация и раскрутка сайта. Сайт только что создан и посетителей практически нет. Раскрутка сайта подразумевает в себе регистрацию в только в белых каталогах, посты на тематических форумах, размещение статей (будут высланы при заключению контракта) на популярных сайтах схожей тематики, размещение статей в социальных закладках (будут высланы при заключению контракта) и на сайтах размещения статей. Покупка целевого трафика и ссылок. Оплата при заключении контракта до 250 $ / месяц.

Адрес вакансии http://unewer.ucoz.ru

16 лет назад
S_samuel
Самуэль 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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