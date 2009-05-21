Необходимо раскрутить сайт для западной аудитории. Основные страны Италия, Франция, Германия, ЮК, ЮС и тп. Тематика - софт и хард для навигационных систем. Задачи: Раскрутивать в социальных сетях. Постинг на ...
SMO продвижение
Здравствуйте. Необходимо продвинуть ресурс по тематическим форумам (веб-разработка). Интересуют сотрудничество с специалистом с прокачаными профилями. Прошу отписывать людей у которых есть опыт подобной работы! В личку НЕ писать.
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