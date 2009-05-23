Написать статьи(объявления) и вручную разослать их на самые посещаемые доски, форумы, гостевые, каталоги статей.
Нужна seo оптимизация
Есть сайт ,который сейчас продвигается. Затраты на ссылки – 7 000р – на месяц (но сейчас не сезон для этой тематики), а работа оптимизатора – 5 000р в месяц.
Сейчас сайт почти по всем словам в топ10. Очень важный момент – Вы не можете использовать этот проект в своем портфолио. Помимо этого проекта, есть разные сайты в разных тематиках. Поэтому понимая, что суммы на все – минимальные, могу гарантировать долгосрочное сотрудничество по многим проектам, что даст Вам суммарно хороший стабильный доход.
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Жду мнения и предложения...
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