Создание текстов, написание статей, обработка фотографий
Закончила филологический факультет (русский язык, литература, английский язык) - 100 % грамотность.
1,5 года работала корреспондентом ТВ (темы: политика, культура, спорт, общественные мероприятия).
1 год проработала начальником отдела маркетинга и продвижения продуктов в банке. Его сайт - www.gebank.ru (большинство текстов на сайте, созданных до 13 ноября, написаны мной).
Ряды фрилансеров пополнила недавно. Но есть положительный опыт рерайта и контента.
Статьи к резюме не прикладываю.
Знаю в совершенстве офисные программы, а также Photoshop. Помимо создания статей могу редактировать/ ретушировать фотографии, составлять коллажи.
А также занимаюсь созданием презентаций в Power Point (большой опыт).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
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