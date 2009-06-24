DelphyGee

Анна Синицына DelphyGee

 
38 летРоссия/Калуга
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Создание текстов, написание статей, обработка фотографий

Закончила филологический факультет (русский язык, литература, английский язык) - 100 % грамотность.

1,5 года работала корреспондентом ТВ (темы: политика, культура, спорт, общественные мероприятия).

1 год проработала начальником отдела маркетинга и продвижения продуктов в банке. Его сайт - www.gebank.ru (большинство текстов на сайте, созданных до 13 ноября, написаны мной).

Ряды фрилансеров пополнила недавно. Но есть положительный опыт рерайта и контента.

Статьи к резюме не прикладываю.

Знаю в совершенстве офисные программы, а также Photoshop. Помимо создания статей могу редактировать/ ретушировать фотографии, составлять коллажи.

А также занимаюсь созданием презентаций в Power Point (большой опыт).

Написание статейТексты для сайтаPhotoshop
Отзывы заказчиков
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Контент для проекта партнёра Amway. SEO, Медиа.
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