Поднять ТИц блогу +10 Сейчас ТИц 10 надо 20 Пишите цену за один ТИц оплата по факту
Продвижение группы проектов
Мы ищем для постоянного сотрудничества SEO оптимизатора или группу оптимизаторов для продвижение интернет магазинов по продаже сериалов на DVD.
В проекте - главный сайт + 4 сайта сателлита со строящимся уникальным контентом (один из которых - multserial.ru или более полновесный проект filmru c 6200 позициями в комплекте).Цель - завоевать рынок полностью и безоговорочно.Кол-во проектов может как увеличиться,так и уменьшится.Не бойтесь ситуации когда мы бросим на вас больше проектов чем вы сможете качественно вытянуть - такого не получится,вы возьметесь за доп.проект когда сами почувствует силу его вести.
В нашей компании уже работают оптимизаторы,которые ведут подобные проекты и проекты других тематик.Но кол-во проектов постоянно растет.Мы не развиваем сторонние проекты,только свои.
Требования:
- Никакой работы на стороне,только наши проекты,максимальное им внимание,залатывание всех дыр,начиная от самой оптимизации,заканчивая созданием роликов для рекламы в медиа сетях (рутьуб и прочее),развитие групп в соц.сетях,вы должны уметь и предоставлять полный комплекс всех услуг для получения максимальной отдачи.
- Опыт,опыт и еще раз опыт,последний человек который разместил платные ссылки на 2 наших проектах и они вывалились из яндекса с треском потерял хлебное место.
- Постоянное нахождение в сети,лично я часто работаю по 18 часов в день,это конечно не озачает что вам потребуется работать столько же,однако вы всегда должны быть на связи для ответов на вопросы.
- Планирование и достижение результата,при анализе проекты вы должны будете сообщить ориентировочный бюджет на развитие и ориентировочные результаты за 2-3-6 месяцев.(Если bdbd и Ашманов могут,значит можете и вы?)
- Только целевой траффик,никаких обещаний 10 000 через 2 месяца путем направления китайского порнотраффика - знаем такие фокусы.
- Планирование бюджетов,максимально возможная экономия при максимально возможномо эффекте.Фокусы с бюджетом ссылок в 60 000 рублей и вылетом "в небеса" прекрасно знаем.Вы должны уметь делать тоже самое с бюджетом в 10 000 и получать тот же результат в те же сроки.Сводить всю работу к тупой купле ссылок не получится.
- Не расслаблятся и не топтаться на одном месте
- Все стороннии затраты будут финансироваться,главное давать указания и отслеживать исполнение.
Прошу в ответах вас указывать сразу:
- желаемую оплату за свои услуги
- возраст,опыт работы
- ваши знания и навыки
- просмотреть проект filmru.ru,возможный на ваш взгляд результат за определенный срок
Пояснение:
- Никаких предоплат не делаем,платим з-п как сотруднику.
- Не ломите цену,вначале докажите что вы специалист,а потом уже сами выведем на желаемый уровень оплаты труда.Грамотного спеца никто терять не захочет.
- Звезд не любим,адекватное общение и взаимопонимание - залог успеха и вашего и нашего.Мы лично - люди простые.
- Нам не требуется делать часть работы и брать часть проектов,отдельных рерайтов и контент менеджеров - у меня уже целая аська :)
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