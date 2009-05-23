Продвижение группы проектов

Мы ищем для постоянного сотрудничества SEO оптимизатора или группу оптимизаторов для продвижение интернет магазинов по продаже сериалов на DVD.

В проекте - главный сайт + 4 сайта сателлита со строящимся уникальным контентом (один из которых - multserial.ru или более полновесный проект filmru c 6200 позициями в комплекте).Цель - завоевать рынок полностью и безоговорочно.Кол-во проектов может как увеличиться,так и уменьшится.Не бойтесь ситуации когда мы бросим на вас больше проектов чем вы сможете качественно вытянуть - такого не получится,вы возьметесь за доп.проект когда сами почувствует силу его вести.

В нашей компании уже работают оптимизаторы,которые ведут подобные проекты и проекты других тематик.Но кол-во проектов постоянно растет.Мы не развиваем сторонние проекты,только свои.

Требования:

- Никакой работы на стороне,только наши проекты,максимальное им внимание,залатывание всех дыр,начиная от самой оптимизации,заканчивая созданием роликов для рекламы в медиа сетях (рутьуб и прочее),развитие групп в соц.сетях,вы должны уметь и предоставлять полный комплекс всех услуг для получения максимальной отдачи.

- Опыт,опыт и еще раз опыт,последний человек который разместил платные ссылки на 2 наших проектах и они вывалились из яндекса с треском потерял хлебное место.

- Постоянное нахождение в сети,лично я часто работаю по 18 часов в день,это конечно не озачает что вам потребуется работать столько же,однако вы всегда должны быть на связи для ответов на вопросы.

- Планирование и достижение результата,при анализе проекты вы должны будете сообщить ориентировочный бюджет на развитие и ориентировочные результаты за 2-3-6 месяцев.(Если bdbd и Ашманов могут,значит можете и вы?)

- Только целевой траффик,никаких обещаний 10 000 через 2 месяца путем направления китайского порнотраффика - знаем такие фокусы.

- Планирование бюджетов,максимально возможная экономия при максимально возможномо эффекте.Фокусы с бюджетом ссылок в 60 000 рублей и вылетом "в небеса" прекрасно знаем.Вы должны уметь делать тоже самое с бюджетом в 10 000 и получать тот же результат в те же сроки.Сводить всю работу к тупой купле ссылок не получится.

- Не расслаблятся и не топтаться на одном месте

- Все стороннии затраты будут финансироваться,главное давать указания и отслеживать исполнение.

Прошу в ответах вас указывать сразу:

- желаемую оплату за свои услуги

- возраст,опыт работы

- ваши знания и навыки

- просмотреть проект filmru.ru,возможный на ваш взгляд результат за определенный срок

Пояснение:

- Никаких предоплат не делаем,платим з-п как сотруднику.

- Не ломите цену,вначале докажите что вы специалист,а потом уже сами выведем на желаемый уровень оплаты труда.Грамотного спеца никто терять не захочет.

- Звезд не любим,адекватное общение и взаимопонимание - залог успеха и вашего и нашего.Мы лично - люди простые.

- Нам не требуется делать часть работы и брать часть проектов,отдельных рерайтов и контент менеджеров - у меня уже целая аська :)