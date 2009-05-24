Сайт в первую десятку поисковиков

Яндекс, рамблер, гугл. Тематика не очень конкурентная, готов оплачивать ежемесячно.

Сорри, каждому отписаться не могу, но первый проект конкурентный бумажные пакеты, квартальные календари, календарные блоки, цифровая печать. Второй проект менее конкурентный, продажа виагры, левитры, циалис, третий проект также низко конкурентный Продажа тонера, картриджей. Все три проекта отдельные, между собой не связаны, по каждому из них рассчитываться буду отдельно.