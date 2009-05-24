Сайт в первую десятку поисковиков

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Закрыт21 заявка315 просмотров

Яндекс, рамблер, гугл. Тематика не очень конкурентная, готов оплачивать ежемесячно.

Сорри, каждому отписаться не могу, но первый проект конкурентный бумажные пакеты, квартальные календари, календарные блоки, цифровая печать. Второй проект менее конкурентный, продажа виагры, левитры, циалис, третий проект также низко конкурентный Продажа тонера, картриджей. Все три проекта отдельные, между собой не связаны, по каждому из них рассчитываться буду отдельно.

16 лет назад
neo79
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров