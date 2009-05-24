Seo оптимизация, внутренняя и внешняя

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http://aggroup.com.ua/ сайт по полиграфии.

Ключевые слова:

типография

печать

полиграфия

плакаты

листовки

пожалуйста пишите здесь сумму и сроки по каждому слову, не пишите личные сообщения.

друзья пишите цены пожалуйста в доларах или гривнах, заказчик с украины и услуги эти будут предлагаться в киеве.

все что написано в рублях, мне не о чем не говорит. спасибо.