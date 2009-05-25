Продвижение по Польше и Германии

Здравствуйте господа фрилансеры.

В даный момент создаеться сайт для фирмы которая занимаеться автоматикой, єлектроникой, телекоммуникациями и связью. Есть человек который протянет его по Украине и России.

Но нам еще нужен специалист который вытянет его по Польше и Германии.

От вас ждем расценки на два вида работ:

1 - продвижение в поисковиках по Польше и германии;

2 - продвижение в поисковиках по Украине, Росиии, Польше и германии.

Возможно целый проект отдадим одному человеку, возможно будет тот что у нас есть оптимизатор и кто то из вас.

Обращаем внимание на отзывы в акаунтах пользователей.

Одобряются пользователи:

1 - у которых в отзывах есть коментарии подобных работ (за пределами СНГ);

2 - которые проживают по местам продвижения.

Первый фактор играет более важную роль.

Оплата по договору.

Всем спасибо.

Ждем предложений.