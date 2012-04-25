Здравствуйте.
Занимаюсь веб-дизайном, полиграфией и ретушью.
Сотрудничаю с группой программистов.
Спасибо, за то что посетили мой профиль.
Портфолио
- Львовский навигатор113 просмотров
- Корреуция света и тени 2114 просмотров
- Корреуция света и тени 1133 просмотра
- Обработка предметов.179 просмотров
- Колаж138 просмотров
- Старый негатив 2 (цветокоррекция + ретушь)141 просмотр
- Старый негатив 1 (цветокоррекция + ретушь)174 просмотра
- Цветокоррекция + ретушь 3176 просмотров
- Цветокоррекция + ретушь 2144 просмотра
- Цветокоррекция + ретушь 1146 просмотров
- Цветокоррекция + эфекты 3139 просмотров
- Цветокоррекция + эфекты 2137 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!