NAKstudio

Юрий Посвятовский NAKstudio

 
39 летУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Здравствуйте.

Занимаюсь веб-дизайном, полиграфией и ретушью.

Сотрудничаю с группой программистов.

Спасибо, за то что посетили мой профиль.

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rigos
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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