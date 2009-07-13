Вывод в ТОП по Красноярскому краю.

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Завершен1 заявка233 просмотра

Вывод в ТОП 5 по поисковым запросам по Красноярскому краю сайта www.safe24.ru

16 лет назад
safe24
Вадим 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

SEOExpert
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$200
30 дней
Проект начат 18 июня. Количество запросов 46 * 3 = 138. Средне-статестический бал на начало колебался от 3 до 12. Были позиции и отсутствующие в топ-50. После первых дней работы сразу пошел рост, запросы стали прибавлять по 1-2 в плюс, это каждый второй, оставшаяся часть осталась на месте, за минусом 13-ти запросов, они чуть упали. Следующий рывок произошел через 8-мь дней, большинство запросов встало на 1-3. Только отстающие запросы продвигаются Очень медленно. Но динамика ЕСТЬ ! Еще через Четыре дня: ТОП3= 90,28 % ТОП2= 83.33 % ТОП1=72.22 % На сегодня Отстающие подтягиваются, хотя провалы встречаются. Есть популярные запросы, вот они и проваливаются иногда. И еще ТиЦ был =10 стал 20. Хотя Pr упал на 1 до 1-го. Итог: Я доволен ! Конечно не на 10 балов, но я педант, у меня 10 не бывает. Будем продолжать !

Заявки фрилансеров

SEOExpert
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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