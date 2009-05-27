Продвижение сайта в поисковых системах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок260 просмотров

Сайт worldtrading.ru. Необходимо продвинуть в ТОП 10 Яндекса и Гугл по поисковым запросам, указанным в приложении.

Просьба указывать

1. Месячную стоимость вывода в ТОП10

2. Месячную стоимость поддержания достигнутых результатов.

16 лет назад
sannay
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров