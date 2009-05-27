Вывод в ТОП по запросам, увеличение ТИЦ и PR

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок188 просмотров

Нужно продвижение сайта в ТОП -10 Яндекса, Google и Yahoo по запросам vpn, openvpn и socks

А также увеличение ТИЦ до 50-100 и PR 3-4

В настоящее время сайт с PR 1, ТИЦ 0.

В предложениях просьба указывать цену вопроса.

Отбор будет осуществляться исходя из предложенной цены, наличия портфолия по SEO

16 лет назад
wetheart
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров