Вывод в ТОП по запросам, увеличение ТИЦ и PR

Нужно продвижение сайта в ТОП -10 Яндекса, Google и Yahoo по запросам vpn, openvpn и socks

А также увеличение ТИЦ до 50-100 и PR 3-4

В настоящее время сайт с PR 1, ТИЦ 0.

В предложениях просьба указывать цену вопроса.

Отбор будет осуществляться исходя из предложенной цены, наличия портфолия по SEO