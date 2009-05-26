Необходимо поднять тиц приблизительно на 20 (для начала, если все будет нормально, каждый месяц будем делать заказ), писать цену за 10 тиц, оплата по факту. Тиц должен держаться долговременно, а не полсле следующего же ...
Продвижение сайтов.
Web-студии требуется человек для продвижения сайтов. Желательно знание php на высоком уровне и flash. Работа постоянная. Подробности по почте [email protected]. Желательно из Хабаровска.
Заявки фрилансеров
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