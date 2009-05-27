Надо продвинуть сайт-аптеку в англ.системах

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок189 просмотров

Сайт http://alltabs4u.com/

Надо получать не менее 1000-2000 целевой аудитории из США, в день.

Цены, способы продвижения писать только здесь, а не в личку.

Предложения скрыты от других пользователей.

Писать начальные расходы и по поддержке.

Выберу наиболее дешевый бюджет, так как надо сналача проверить, что и как.

16 лет назад
555eshop
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров