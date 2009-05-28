Поднять Yandex Тиц и Google PR сайта!

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок166 просмотров

Нужно поднять Yandex Тиц и Google PR для сайта! На данный момент у обоих 0.

Получить самый минимальный у Yandex.ru Тиц и Google PR , этого уже хватит.

Вами назначеная сумма и сроки.

Сумма будет выплачена сразу после проверки. на Yandex Тиц и Google PR!

16 лет назад
JLang
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров