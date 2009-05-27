Сайт http://alltabs4u.com/ Надо получать не менее 1000-2000 целевой аудитории из США, в день. Цены, способы продвижения писать только здесь, а не в личку. Предложения скрыты от других пользователей. ...
Написать статью
Добрый вечер. Нужно написать статью по теме музыка с ключевиками.
8000 символов.
Нужно размещать ключевые слова, примерно один раз через 1000 символов(всего ключевиков 8)
Текст должен быть хорошо читаем
1$ за 1000 символов
icq 467805 (здесь редко)
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