Поднять PR минимум до 4

Антонина, показала себы как высококлассный специалист. Она бысто разобралась в ситуации и помогла решить проблему. Оказалось, что на сайт были наложены санкции. Антонина взяла на себя все работы по переписке с Google, в результате ПР был восстановлен менее чем за неделю. Спасибо Вам огромное. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. С уважением, Олег Ковалёв