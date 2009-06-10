Поднять PR минимум до 4

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Завершен4 заявки207 просмотров

На двух сайтах обнулился PR

laurel-travel.ru и laureltravel.ru

оба сайта продают ссылки.

Хотелось бы восстановить пузомерку... Пишите ваши сроки, методы, цены, гарантии :-)

в ПМ и ICQ предложения рассматриваться не будут, пишите только тут.

16 лет назад
okovalev
Олег 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад
$5
30 дней
Антонина, показала себы как высококлассный специалист. Она бысто разобралась в ситуации и помогла решить проблему. Оказалось, что на сайт были наложены санкции. Антонина взяла на себя все работы по переписке с Google, в результате ПР был восстановлен менее чем за неделю. Спасибо Вам огромное. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. С уважением, Олег Ковалёв
Отличный заказчик. Четко ставит задачу, практически постоянно доступен по icq. Оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад