Сайт для раскрутки: www.testspb.ru требуется поднять его в гугле и яндексе на первое место по запросу "тест петербург" предполагается постоянная поддержка на этих местах с абонентской платой. т к задание для ...
Раскрутка сайта по продаже растений
Необходимо раскрутить сайт http://osds.ru/
Сейчас сайт на флеше, но будет на другом движке.
Слова тематические: Однолетние растения, Горшочные растения, Многолетние растения, Срезка, Кустарники и деревья, Рассада, Плодовые деревья, Ландшафтный дизайн 20% от всех слов можно использовать
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