Поднять тИЦ на 20-40 для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки164 просмотра

Без месячных проплат и только через сервис безопасной сделки

16 лет назад
3dbelka
32 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Раскрутка testspb.ru по одному запросу

    $1000

    Сайт для раскрутки: www.testspb.ru требуется поднять его в гугле и яндексе на первое место по запросу "тест петербург" предполагается постоянная поддержка на этих местах с абонентской платой. т к задание для ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Продвинуть сайт и поднять тИЦ!

    Продвинуть сайт в топ 5 Яндекс и Google, а также поднят тИЦ до 1000 и выше. Ключевые слова: автозапчасти, запчасти для иномарок, магазин автозапчастей. Регион вся Россия Продвижение должно быть выполнено без ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять ТИЦ до 100

    В данный момент ТИЦ сайта 10. Нужно поднять хотябы до 100. При чем это недолжен быть результат на 1 ап, после достижения желаемого результата, хотелось бы получить отчет о проделанной работе, к примеру если сайт ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта по продаже растений

    Необходимо раскрутить сайт http://osds.ru/ Сейчас сайт на флеше, но будет на другом движке. Слова тематические: Однолетние растения, Горшочные растения, Многолетние растения, Срезка, Кустарники и деревья, Рассада, Плодовые деревья, Ландшафтный дизайн 20% от всех ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять PR минимум до 4

    На двух сайтах обнулился PR laurel-travel.ru и laureltravel.ru оба сайта продают ссылки. Хотелось бы восстановить пузомерку... Пишите ваши сроки, методы, цены, гарантии :-) ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта садово-ландшафтной тематики

    Необходима стоимость раскрутки сайта по следующим словам: ландшафтный дизайн москва ландшафтный дизайн цветники ландшафтный дизайн озеленение ландшафтный дизайн дачного участка ландшафтный дизайн участка ландшафтные работы в москве ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо вывести в топ 10 yandex

    Сайт novabook.ru Необходимо вывести в топ 10 яндекса по запросам: фотокнига свадебная книга изготовление фотокниг изготовление фотоальбома программа для фотоальбома только белые методы! ...

    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад