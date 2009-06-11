Вытащить из бана яндекса и рамблера

Есть проект, который не индексируется яндексом и рамблером.

Другими поисковиками отлично индексируется, в Google больше 100 страниц сидит.

Хотелось бы помощь человека, который ЗНАЕТ и УМЕЕТ поглядеть сайт и его код, и СКАЗАТЬ что нужно подправить.

Возможные причины (на мой взгляд):

- структура кода и заголовков неподходит

- домен уже сидел в бане (домен был перекуплен)

- через чур завышена плотность и вес текстов.

примерно напишите цену сколько будет стоить такая помощь/консультация. делать буду сам. нет времени на эксперименты и опыты. мне нужны только точные инструкции к действию.

!!! оставляйте данные в проект и скину адрес сайта. в личку и icq НЕ ПИШИТЕ, сразу игнор.

способ оплаты любой, как удобно. можно через безопасную сделку, оплату делаю как только сайт попадет в яндекс.

P.S. переписка с Платоном не помогла