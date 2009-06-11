Вытащить из бана яндекса и рамблера

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  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок383 просмотра

Есть проект, который не индексируется яндексом и рамблером.

Другими поисковиками отлично индексируется, в Google больше 100 страниц сидит.

Хотелось бы помощь человека, который ЗНАЕТ и УМЕЕТ поглядеть сайт и его код, и СКАЗАТЬ что нужно подправить.

Возможные причины (на мой взгляд):

- структура кода и заголовков неподходит

- домен уже сидел в бане (домен был перекуплен)

- через чур завышена плотность и вес текстов.

примерно напишите цену сколько будет стоить такая помощь/консультация. делать буду сам. нет времени на эксперименты и опыты. мне нужны только точные инструкции к действию.

!!! оставляйте данные в проект и скину адрес сайта. в личку и icq НЕ ПИШИТЕ, сразу игнор.

способ оплаты любой, как удобно. можно через безопасную сделку, оплату делаю как только сайт попадет в яндекс.

P.S. переписка с Платоном не помогла

16 лет назад
wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kiber_ua
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$25
70 дней
Большое спасибо! Игорь показал себя как профессионал в теме поисковые системы и продвижение сайтов с большим опытом работы. Я получил ответы на все вопросы что задавал. Отдельное спасибо за честность, приятно работать с такими фрилансерами. Всем рекомендую!
Приятно было иметь дело с адекватным и умным человеком.

Заявки фрилансеров

kiber_ua
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад