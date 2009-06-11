Нужно попасть в каталог Dmoz.org , Сайт с Эро тематикой.
Вытащить из бана яндекса и рамблера
Есть проект, который не индексируется яндексом и рамблером.
Другими поисковиками отлично индексируется, в Google больше 100 страниц сидит.
Хотелось бы помощь человека, который ЗНАЕТ и УМЕЕТ поглядеть сайт и его код, и СКАЗАТЬ что нужно подправить.
Возможные причины (на мой взгляд):
- структура кода и заголовков неподходит
- домен уже сидел в бане (домен был перекуплен)
- через чур завышена плотность и вес текстов.
примерно напишите цену сколько будет стоить такая помощь/консультация. делать буду сам. нет времени на эксперименты и опыты. мне нужны только точные инструкции к действию.
!!! оставляйте данные в проект и скину адрес сайта. в личку и icq НЕ ПИШИТЕ, сразу игнор.
способ оплаты любой, как удобно. можно через безопасную сделку, оплату делаю как только сайт попадет в яндекс.
P.S. переписка с Платоном не помогла
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