Есть проект, который не индексируется яндексом и рамблером. Другими поисковиками отлично индексируется, в Google больше 100 страниц сидит. Хотелось бы помощь человека, который ЗНАЕТ и УМЕЕТ поглядеть сайт и его код, и СКАЗАТЬ ...
На Miralinks помочь разместить статьи
Нужен человек который посмотрит сайт , скажет какую статью написать , поможет на http://miralinks.ru подобрать площадки , разместит на площадках статьи. объяснит как отследить результат.
Обезателен опыт работы с плошадкой - http://miralinks.ru + наличие СКАЙПА+ хороший портфолио !!!
8$ в Час - оплата
Если все ОК , будем дальше работать
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