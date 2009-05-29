На Miralinks помочь разместить статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки207 просмотров

Нужен человек который посмотрит сайт , скажет какую статью написать , поможет на http://miralinks.ru подобрать площадки , разместит на площадках статьи. объяснит как отследить результат.

Обезателен опыт работы с плошадкой - http://miralinks.ru + наличие СКАЙПА+ хороший портфолио !!!

8$ в Час - оплата

Если все ОК , будем дальше работать

16 лет назад
bill2
Sveridov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров