Работа для спеца по SEO

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При вводе в строку поиска слова: Улар Умит не нажимая клавишу энтэр или поиск.

Выпадает список:(смотрите в приложении) 1.jpg

Нужно Каким то образом это исправить. именно в выпадающем списке.

Я понимаю что, это никак не исправить моментально.

Можно нагнать к Гуглу запросы другого рода, чтобы количество раз которое запрашивались другие фразы превысило имеющиеся, такой вариант подходит !!!

Называйте вашу стоимость и сроки.