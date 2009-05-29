Прогон по каталогам, оплата – безнал от ООО

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Закрытнет заявок107 просмотров

Нужно прогнать сайт http://tasis-comp.ru по каталогам.

Оплата !_только_! безнал от ООО. Т.е. акты выполненных работ и прочее.

Кто имеет возможность – жду в асе 193881959 или мыло a.tkachev(at)bizmenu.ru

16 лет назад
Al-dr
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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